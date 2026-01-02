Вестник Кавказа

Тегеран не намерен проявлять терпимость к участникам беспорядков

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране девять дней продолжаются протесты и беспорядки, власти страны высказались в связи с ситуацией – снисхождения к участникам акций не будет.

Снисхождения к протестующим в Иране быть не должно, заявил сегодня глава судебной власти ИРИ Голям Хоссейн Мохсени Эджеи.

"Не может быть никакой терпимости к участникам беспорядков. На этот раз никакой снисходительности не будет"

– Эджеи

Он добавил, что иранская прокуратура должна преследовать задержанных – как участников акций протеста, так и тех, кто обвиняется в пособничестве протестующим. Также Эджеи призвал принять меры для выявления организаторов беспорядков, охвативших страну.

