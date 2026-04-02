Небо Ближнего Востока останется закрытым для россиян

Несмотря на двухнедельное перемирие, объявленное в войне Ирана с США и Израилем, Росавиация приняла решение продлить на использование авиакомпаниями России воздушного пространства Израиля и Ирана до 17 апреля, сообщили в Минтрансе РФ.
"Временные ограничения на использование авиакомпаниями России воздушного пространства Израиля и Ирана продолжают действовать до 2:59 мск 17 апреля"
- Минтранс России
Чуть меньше – пока до 16 апреля – продолжат действовать рекомендации Росавиации авиакомпаниям РФ по приостановке полетов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), говорится в сообщении, передает РИА Новости.
Что касается полного возобновления рейсов авиакомпаний России на Ближний Восток, то оно будет принято только полной уверенности в безопасности полетов, заявили в Минтрансе РФ.
Основной приоритет в выполнении авиарейсов в регион отдается неукоснительному соблюдению безопасности полетов и рекомендациям МИД России, - добавили в министерстве.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Управление гражданской авиации Ирака накануне сразу после заключения перемирия между США и Ираном одним из первых в регионе Ближнего Востока объявило об открытии неба над страной и возобновлении работы всех иракских аэропортов. Всем гражданским рейсам разрешается возобновить полеты в соответствии с установленными правилами и инструкциями, говорится в документе. Решение уже вступило в силу.