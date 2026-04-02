Небо Ближнего Востока останется закрытым для россиян

Росавиация, несмотря на объявленное перемирие, продлила запрет на полеты в страны Ближнего Востока еще на неделю – первым для российских авиалайнеров могут открыться аэропорты ОАЭ.

Несмотря на двухнедельное перемирие, объявленное в войне Ирана с США и Израилем, Росавиация приняла решение продлить на использование авиакомпаниями России воздушного пространства Израиля и Ирана до 17 апреля, сообщили в Минтрансе РФ.

"Временные ограничения на использование авиакомпаниями России воздушного пространства Израиля и Ирана продолжают действовать до 2:59 мск 17 апреля"

- Минтранс России

Чуть меньше – пока до 16 апреля – продолжат действовать рекомендации Росавиации авиакомпаниям РФ по приостановке полетов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Что касается полного возобновления рейсов авиакомпаний России на Ближний Восток, то оно будет принято только полной уверенности в безопасности полетов, заявили в Минтрансе РФ.

Основной приоритет в выполнении авиарейсов в регион отдается неукоснительному соблюдению безопасности полетов и рекомендациям МИД России, - добавили в министерстве.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Управление гражданской авиации Ирака накануне сразу после заключения перемирия между США и Ираном одним из первых в регионе Ближнего Востока объявило об открытии неба над страной и возобновлении работы всех иракских аэропортов. Всем гражданским рейсам разрешается возобновить полеты в соответствии с установленными правилами и инструкциями, говорится в документе. Решение уже вступило в силу.