Авиавласти Ирака разрешили полеты гражданской авиации

Управление гражданской авиации (УГА) Ирака сегодня одним из первых в регионе Ближнего Востока объявило об открытии неба над страной и возобновлении работы всех иракских аэропортов, решение уже вступило в силу.

"Было принято решение вновь открыть воздушное пространство Ирака для воздушного движения, начиная с сегодняшнего дня, после стабилизации ситуации и возвращения к нормальной жизни. Всем гражданским рейсам разрешается возобновить полеты… в соответствии с установленными правилами и инструкциями"

- сообщение

В УГА страны в очередной раз подтвердили полную приверженность внедрению самых высоких стандартов авиационной безопасности и поддержание постоянной координации со всеми международными организациями для обеспечения бесперебойного и эффективного функционирования воздушного движения, цитирует сообщение ведомства иракское информационное агентство INA.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Ирака неоднократно призывали немедленно и без всяких предварительных условий остановить любую военную активность в ближневосточном регионе, которая подталкивает регион к беспрецедентному уровню насилия. В последний раз об этом заявил спикер иракского правительства Басем аль-Авади.