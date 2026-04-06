Верхний Ларс закрыт для всего транспорта

Передвижение всего автотранспорта запрещено в данный момент через пункт пропуска Верхний Ларс. Это связано с тем, что проезд по Военно-Грузинской дороге сейчас небезопасен.

Проезд через пункт пропуска Верхний Ларс закрыт на неопределенное время, причем для всех видов транспортных средств, рассказали в МЧС Северной Осетии.

В спасательном ведомстве уточнили, что решение было принято из-за опасных условий на Военно-Грузинской дороге. Кроме того, соответствующие рекомендации были даны пограничной полицией Грузии.

Запрет действует на участке от Владикавказа до Ларса, причем в обоих направлениях. Он вступил в силу в 21.10 мск и будет работать до особого распоряжения.

В данный момент в электронной очереди в пункт пропуска Верхний Ларс насчитывается 1524 транзитных большегруза.