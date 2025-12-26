МАПП "Верхний Ларс" с трудом справляется с потоком большегрузов

Несмотря на то, что международный автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России и Грузии в Северной Осетии открыт для всех видов транспорта, он продолжает собирать очередь из большегрузов.

В электронной очереди на международном автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе России и Грузии на сегодняшний день в электронной очереди зарегистрировано 1 890 машин, а на самой границе на российской стороне собрались больше 2,2 тыс большегрузов, сообщил на аппаратном совещании заместитель председателя правительства Северной Осетии Ирбек Томаев.

Как отметил чиновник, проблема в том, что действующий пункт пропуска "Казбеги - Верхний Ларс" - единственный на грузино-российской границе, и, несмотря на то, что трасса сейчас открыта, хотя и часто закрывается из-за непогоды, таможенники и пограничники с трудом справляются с выросшим потоком, передает Авто.ру.

Сейчас Военно-Грузинская дорога работает без ограничений для всех видов транспорта, а только за прошедшую неделю государственную границу в обоих направлениях пересекли 17 тыс автомобилей и свыше 41 тыс человек, добавил Ирбек Томаев.

Напомним, ранее мы писали о том, что проезд по Военно-Грузинской дороге для большегрузных автомобилей закрывался буквально неделю назад из-за плохих погодных условий. Решение о запрете движения для фур по Военно-Грузинской дороге было принято из-за невозможности гарантировать безопасность проезда автотранспорта. Кроме того, соответствующую рекомендацию дала пограничная полиция Грузии.