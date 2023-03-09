Как добраться до Армении в 2026 году: маршруты, дорога, документы, безопасность

Из России в Армению можно добраться двумя способами: простой - на самолете; интересный - на автомобиле. Расскажем, как доехать до Армении, какие документы взять с собой и какой маршрут выбрать, чтобы избежать неприятностей, сделав свое путешествие комфортным и незабываемым.

Какие есть маршруты в Армению?

Билет на самолет из Москвы до Еревана в эконом-классе обойдется от 12 до 15 тыс. рублей - в зависимости от времени года.

Путешествие автотранспортом потребует большего внимания и подготовки. Протяженность дороги из Москвы до Еревана более 2200 км, и занять она может от 2 до 5 дней. Расход топлива в среднем составляет 227 литров, а его стоимость зависит от марки топлива.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до Армении на машине?

У России нет общей границы с Арменией. Скоро туда можно будет попасть тремя сухопутными путями: через Турцию, Азербайджан и Грузию, но пока доступен только последний вариант.

Дорога через Грузию предлагает относительно простое пересечение границы и живописные виды. Единственный действующий погранпереход между Россией и Грузией - «Верхний Ларс – Казбеги». Летом на нем образуются многокилометровые очереди, а зимой в плохую погоду переход закрывается.

До перехода лучше всего добираться через Владикавказ. Отслеживать ситуацию у перехода можно благодаря онлайн-трансляциям и другим мониторинговым ресурсам через интернет. Пересечение границы пешком через КПП «Верхний Ларс» запрещено.

Через территорию Грузии можно добираться до армянской границы - КПП «Садахло – Баграташен». Пройти его можно быстро, поскольку таких очередей, как на российско-грузинской границе там нет.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Какие документы взять с собой в дорогу?

Для поездки на автомобиле из России в Армению водителю необходимо подготовить несколько основных документов. На границе с Грузией потребуется:

заграничный паспорт гражданина РФ (вместе с основным).

водительское удостоверение (ВУ)

свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС)

паспорт транспортного средства (ПТС).

медицинская страховка, которая с 1 января 2026 года становится обязательной.

Подойдут как классические туристические полисы российских или международных страховых компаний, так и корпоративные, с тем условием, что в них прописано покрытие поездок за рубеж и территории Грузии. Страховой депозит вирируется от 30 тыс. рублей.

Для пересечения границы требуется действующий полис ОСАГО, который для стран ЕАЭС (включая Армению) в некоторых случаях можно оформить на границе. С учетом транзита через Грузию, это означает приобретение двух страховок, которые быстро оформляются на границах.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

Как подготовиться в дорогу?

Поскольку путь не близок и может затянуться на границе с Грузией, автомобиль должен обязательно пройти диагностику:

Тормоза должны быть исправны, так как не дороге много резких подъемов и спусков.

Шины должны обладать достаточной глубиной протектора, поскольку дорога на отдельных участках может обледенеть.

Позаботьтесь о системе охлаждения двигателя, а также кондиционере, так как в условиях горной местности найти современные пункты СТО будет непросто.

По этой же причине обратите внимание на состояние аккумулятора, ремня ГРМ, свечей. Не пренебрегайте исправностью фар и поворотников, стеклоочистителей, так как на перевалах зачастую нет уличного освещения, а местные жители руководствуются знакомыми только им ориентирам, не прибегая к навигаторам и указателям.

Позаботьтесь о картах, так как покрытие интернета в горной местности ограничено.