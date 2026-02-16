Вестник Кавказа

Верхний Ларс закрыли для большегрузов сегодня

КПП Верхний Ларс
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Проезд по Военно-Грузинской дороге стал невозможен сегодня вечером из-за плохих погодных условий для большегрузных автомобилей.

МЧС Северной Осетии сообщает о закрытии проезда из России в Грузию и обратно через пункт пропуска Верхний Ларс, такое сообщение опубликовано в социальных сетях ведомства.

В нем говорится, что решение о запрете движения для фур по Военно-Грузинской дороге было принято из-за невозможности гарантировать безопасность проезда автотранспорта. Кроме того, соответствующую рекомендацию дала пограничная полиция Грузии.

В пресс-службе министерства уточнили, что большегрузам нельзя перемещаться по участку от Владикавказа до Ларса в обоих направлениях. Запрет начал действовать в 21.15 мск. Он останется в силе до особого распоряжения

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
475 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.