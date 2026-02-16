Верхний Ларс закрыли для большегрузов сегодня

Проезд по Военно-Грузинской дороге стал невозможен сегодня вечером из-за плохих погодных условий для большегрузных автомобилей.

МЧС Северной Осетии сообщает о закрытии проезда из России в Грузию и обратно через пункт пропуска Верхний Ларс, такое сообщение опубликовано в социальных сетях ведомства.

В нем говорится, что решение о запрете движения для фур по Военно-Грузинской дороге было принято из-за невозможности гарантировать безопасность проезда автотранспорта. Кроме того, соответствующую рекомендацию дала пограничная полиция Грузии.

В пресс-службе министерства уточнили, что большегрузам нельзя перемещаться по участку от Владикавказа до Ларса в обоих направлениях. Запрет начал действовать в 21.15 мск. Он останется в силе до особого распоряжения