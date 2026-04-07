Трамп предложил Ирану совместно управлять Ормузским проливом

Президент США выдвинул предложение иранской стороне о том, чтобы создать "совместное предприятие" в Ормузском проливе для его защиты и обеспечения судоходства на его территории.

США предложили Ирану управлять Ормузским проливом в формате совместного предприятия, такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC News.

По словам Трампа, это определенно – "хорошая вещь", поскольку обеспечит безопасность судоходства в проливе.

"Мы думаем о создании совместного предприятия. Это способ обеспечить безопасность — в том числе защитить его (Ормузский пролив — ред.) от многих других людей. Это прекрасная вещь"

– Дональд Трамп

Кроме того, президент США заявил о том, что американские военные пока что останутся в регионе Ближнего Востока для "для обеспечения выполнения любого будущего соглашения".

