Грузинская столица приняла первый поезд из Баку

Сегодня утром в грузинской столице после долгого перерыва встречали первый пассажирский поезд, отправившийся в Тбилиси из Баку: состав был отправлен ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Поезд прибыл с небольшим опозданием - в 09:04 вместо 08:41, его пассажиров встречали на главном железнодорожном вокзале грузинской столицы, сообщает Report.

Власти Грузии приветствовали восстановление пассажирского железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Баку после 6-летнего перерыва, отметив: это будет способствовать развитию экономических и туристических связей между двумя странами.

"Символично, что после шестилетнего перерыва впервые восстанавливается железнодорожное сообщение между двумя столицами. Это означает, что два города вновь напрямую соединяются. Этот шаг будет способствовать росту туристических потоков, а также создаст условия для дальнейшего укрепления связей между двумя странами"

- заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Тамар Иоселиани

Уже нынче вечером пассажирский состав отправится в обратный путь: в 21:00 он отправится с железнодорожного вокзала в Тбилиси и уже утром на следующий день в 06:24 он прибудет в Баку.

На территории Грузии он будет останавливаться только на станции Гардабани, а на территории Азербайджана – на станциях Беюк-Кясик, Агстафа, Гянджа, Евлах и Баладжары.

Напомним, поезда из Баку в Тбилиси и в обратном направлении перестали ходить в 2020 году из-за пандемии коронавируса COVID-19. Теперь между столицами двух республик будут курсировать современные поезда, состоящие из спальных вагонов, произведенных швейцарской компанией Stadler Rail Group.