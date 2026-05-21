В Агдам возвращается более 100 семей

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На освобожденные территории возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев из 417 человек, и новые дома в Агдаме обретут еще 110 семей.

На данный момент в Агдам возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев в составе 110 семей, что составляет 417 человек. Процесс осуществляется в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Переселяющиеся граждане ранее были временно размещены в различных регионах республики. В основном их расселяли в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Напомним, государственная программа Великого возвращения направлена на восстановление инфраструктуры и поэтапное заселение территорий. Ранее специальный представитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов заявлял, что до конца текущего года в Карабахский регион планируется вернуть еще 30 тыс человек.

