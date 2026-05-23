Предстоящие контакты высокого уровня обсудили Москва и Баку

Замглавы российского МИД провел встречу с послом Азербайджана в Москве. Стороны обсудили целый рад вопросов, включая подготовку к предстоящим контактам высокого уровня.

В Москве состоялась встреча замглавы МИД России Михаила Галузина и посла Азербайджана в РФ Рахмана Мустафаева. Об этом сказано в сообщении на сайте российского министерства.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам российско-азербайджанской повестки дня. "Сверены часы" относительно предстоящих контактов высокого уровня"

– МИД РФ

На встрече также зашла речь о состоянии и перспективах сотрудничества двух стран, а также о важности полного восстановления культурно-гуманитарных связей.

Кроме того, стороны подтвердили настрой на совместную работу, направленную на укрепление двусторонних связей.

"Констатирован взаимный настрой на продолжение результативной совместной работы в целях дальнейшего укрепления многогранного российско-азербайджанского союзнического взаимодействия, в том числе по упрочению устоев мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе и в Каспийском регионе"

– российское министерство