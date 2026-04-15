Россия выплатит компенсации семьям погибших при крушении самолета AZAL

Правительство РФ выплатит финансовые компенсации семьям погибших граждан Азербайджана и авиакомпании AZAL за крушение самолета Embraer 190 у Актау в декабре 2024 года.

Россия и Азербайджан достигли официальной договоренности о возмещении ущерба за авиакатастрофу, произошедшую рядом с казахстанским городом Актау. Эту информацию сообщил председатель правления ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самир Рзаев в интервью телеканалу AzTV.

Как только правительство России перечислит согласованные средства, авиакомпания AZAL возьмет на себя техническую часть транзакций. Авиаперевозчик направит деньги напрямую семьям погибших граждан Азербайджана, а часть суммы оставит для покрытия собственного финансового ущерба за разрушенное воздушное судно.

Пассажирский лайнер Embraer 190, выполнявший рейс J2-8243 по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года в трех километрах от Актау в Казахстане. В момент трагедии в самолете находились 67 человек: 62 пассажира и 5 членов экипажа.

Жертвами катастрофы стали 38 человек, еще 29 удалось выжить. Среди находившихся на борту числились 42 гражданина Азербайджана, включая 37 пассажиров и 5 членов экипажа, а также 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.