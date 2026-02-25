Москва и Баку урегулировали проблему катастрофы рейса AZAL

РФ и Азербайджан пришли к соглашению по ситуации вокруг трагедии рейса AZAL Баку-Грозный. Стороны договорились о компенсации жертвам авиакатастрофы.

Россия и Азербайджан достигли договоренностей по урегулированию проблемы катастрофы рейса AZAL Баку-Грозный, которая произошла в декабре 2024 года, сообщается в совместном заявлении МИД двух стран.

По информации дипведомства, основные аспекты ситуации обсуждались на встрече лидеров РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, которая состоялась в Душанбе в октябре 2025 года. В частности, были достигнуты договоренности о компенсации.

"Стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций, в связи с крушением самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании AZAL, вблизи города Актау 25 декабря 2024 года в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации"

– совместное заявление

Сообщается, что указанные действия подтверждают стремление Москвы и Баку к взаимовыгодному сотрудничеству. Стороны выразили уверенность в дальнейшем развитии отношений в интересах народов двух стран.

"Вновь приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения воздушного судна и разделяем боль невосполнимой утраты со всеми, кого затронула трагедия"

– совместное заявление

Напомним, что катастрофа рейса AZAL Баку-Грозный произошла 25 декабря 2024 года под Актау. Из 67 человек, которые находились на борту самолета, выжили 29. Москва заявила о проведении расследования трагедии.