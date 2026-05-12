Столица Казахстана город Астана развивается опережающими темпами, рассказал на встрече с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым аким столицы Женис Касымбек.

По всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика развития - инвестиции в основной капитал за прошедшие 4 месяца текущего года составили 588 млрд тенге, это на 9,1% выше аналогичного периода прошлого года. Средства вкладываются в сферы обрабатывающей промышленности, образования, медицины, транспорта, торговли и логистики, рассказал аким города, передает Sputnik Казахстан.

Огромные средства инвестируются в социальные проекты – только за последние годы в Астане построено 44 школы, в будущем учебном году заработают еще 12 новых школ, два дворца школьников и шесть детских садов, поведал аким.

В столице строятся новые медицинские учреждения: до 2028 года в ней заработают два перинатальных центра, многопрофильная больница и приемно-диагностический комплекс.

В городе развивается проект Smart City – в столице уже запущено движение легкорельсового транспорта Astana LRT, и сейчас прорабатывается вторая очередь проекта, отметил Женис Касымбек.