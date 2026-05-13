Доходы Грузии от экспорта улиток выросли в 7 раз

Объем экспорта грузинских улиток продолжает расти и за первые четыре месяца текущего года составил 226 т, превысив прошлогодние показатели в 4 раза, при этом выручка увеличилась в 7 раз.

Грузия за первые четыре месяца 2026 года экспортировала улиток на общую сумму $479 тыс. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Грузии.

По статистике ведомства, финансовая выручка от экспорта увеличилась в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным покупателем стала Турция, куда продали 198 т улиток. Еще 28 т приобрела Франция.

Разведение улиток является высокодоходным направлением сельского хозяйства в Грузии. За весь 2025 год объем грузинского экспорта улиток достиг 571 т, что принесло $2,6 млн доходов.

Отметим, Грузия начала экспортировать улиток в страны Европы в 2021 году. Этому решению предшествовала работа Минсельхоза и Национального агентства продовольствия по приведению процедур контроля качества в соответствие с европейским законодательством.