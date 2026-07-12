Более 80% военного потенциала Ирана уже уничтожено – Трамп

Американский президент заявил, что к настоящему времени большая часть иранского потенциала по производству вооружений была уничтожена.
Тегеран практически полностью утратил способность производить оружие, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу Newsmax.
По словам лидера Соединенных Штатов, речь идет об уничтожении 84% производственных мощностей.
"Они по большей части утратили способность производить вооружения. Речь примерно про 84% (уничтоженных производственных мощностей – ред.)"
– Дональд Трамп
Напомним, ранее Соединенные Штаты возобновили масштабные удары по Ирану, фактически прекратив действие меморандума о взаимопонимании.