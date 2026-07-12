Вестник Кавказа

Более 80% военного потенциала Ирана уже уничтожено – Трамп

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Американский президент заявил, что к настоящему времени большая часть иранского потенциала по производству вооружений была уничтожена.

Тегеран практически полностью утратил способность производить оружие, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу Newsmax.

По словам лидера Соединенных Штатов, речь идет об уничтожении 84% производственных мощностей.

"Они по большей части утратили способность производить вооружения. Речь примерно про 84% (уничтоженных производственных мощностей – ред.)"

– Дональд Трамп

Напомним, ранее Соединенные Штаты возобновили масштабные удары по Ирану, фактически прекратив действие меморандума о взаимопонимании.

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