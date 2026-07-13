Вестник Кавказа

Экспорт иранской нефти продолжается, несмотря на санкции США

Экспорт иранской нефти продолжается, несмотря на санкции США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Миннефти Ирана сообщили о продолжении поставок нефти в прежнем режиме, санкции США не повлияли на экспорт.

Иран, несмотря на то, что Соединенные Штаты восстановили санкции против иранской нефти, продолжает экспорт, заявил министр нефти ИРИ Мохсен Пакнежад.

"Министерство нефти уже многие годы выстраивает необходимые механизмы, позволяющие нейтрализовать последствия несправедливых американских санкций. Поскольку предусмотренные механизмы для обеспечения непрерывного экспорта нефти сохранены, экспорт иранской нефти продолжается в прежнем режиме"

– Мохсен Пакнежад

Министр пояснил, что Иран не отказался от имевшихся проработанных механизмов, так как ожидал, что американская сторона не сдержит слова.

Напомним, ранее США ослабили санкции против иранской нефти до 21 августа, однако 7 июля американский Минфин прекратил действие соответствующей лицензии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1015 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.