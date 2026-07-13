Экспорт иранской нефти продолжается, несмотря на санкции США

В Миннефти Ирана сообщили о продолжении поставок нефти в прежнем режиме, санкции США не повлияли на экспорт.

Иран, несмотря на то, что Соединенные Штаты восстановили санкции против иранской нефти, продолжает экспорт, заявил министр нефти ИРИ Мохсен Пакнежад.

"Министерство нефти уже многие годы выстраивает необходимые механизмы, позволяющие нейтрализовать последствия несправедливых американских санкций. Поскольку предусмотренные механизмы для обеспечения непрерывного экспорта нефти сохранены, экспорт иранской нефти продолжается в прежнем режиме"

– Мохсен Пакнежад

Министр пояснил, что Иран не отказался от имевшихся проработанных механизмов, так как ожидал, что американская сторона не сдержит слова.

Напомним, ранее США ослабили санкции против иранской нефти до 21 августа, однако 7 июля американский Минфин прекратил действие соответствующей лицензии.