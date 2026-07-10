Резкий рост: цены на нефть прибавили более 4,3%

Нефть на бирже снова дорожает на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Фьючерсы на Brent поднялись до $79,3 за баррель, на WTI – до $74,53.

Мировые цены на нефть снова пошли вверх на фоне ночного обмена ударами между США и Ираном.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE Futures торговались на 08:14 мск по $79,3 за баррель, что выше уровня закрытия предыдущем торговой сессии на 4,33%.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) в это же время торговались по $74,53 за баррель, рост с прошлой сессии составил 4,37%.

Отметим, что в пятницу нефтяные цены, напротив, снижались: Brent подешевела на 0,38%, до $76,01, WTI – на 0,93%, до $71,41 за баррель.