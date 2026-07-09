Санаторий "Белые ночи" в Сочи реконструируют за 10 млрд рублей

Известный с советских времен санаторий "Белые ночи" в Сочи вскоре получит новую жизнь – ведется реконструкция и расширение объекта. Инвестиции составляют около 10 млрд рублей.

Комплексная реконструкция санаторно-курортного комплекса "Белые ночи" стартовала в Сочи, поделился глава курорта Андрей Прошунин.

Прежде всего Прошунин, побывавший на этой неделе на стройплощадке объекта, напомнил, что в следующем месяце легендарный санаторий "Белые ночи" в Лазаревском районе отметит 50-летие.

"В августе легендарная здравница отметит 50-летний юбилей, с этой датой совпало масштабное обновление комплекса.<…> Инвестор ведет комплексную реконструкцию основного здания, а также строительство новых корпусов"

– Андрей Прошунин

Мэр Сочи уточнил, что инвестиции в проект составят около 10 млрд рублей. Номерной фонд санатория возрастет до 1,2 тыс комнат.

"На этом объекте инвестор сохраняет медицинскую составляющую комплекса, объединяя лечебный центр, обновленный номерной фонд и уникальный дендропарк в едином архитектурном ансамбле"

– Андрей Прошунин

Отметим, что здравница в долине Уч-Дере на берегу Черного моря была основана Ленинградским производственным объединением "Кировский завод", почему и получила "северное" название.

Главный корпус санатория в стиле позднего модернизма был построен по проекту ЛенЗНИИЭП.