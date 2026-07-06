Испания сыграет с Францией в полуфинале чемпионата мира в США

Испания обыграла Бельгию в 1/4 финала ЧМ 2026 года со счетом 2:1. В полуфинале испанцев ожидают французы.

Сборная Испании становится вторым полуфиналистом чемпионата мира 2026 года в США. В 1/4 финала "Красная фурия" сломила сопротивление бельгийской сборной, победив со счетом 2:1.

Игра проходила в целом по традиционному сценарию для матчей сборной Испании – пиренейская команда владеет мячом, соперник отбивается и пытает счастье в контратаках. В первом тайме счет открыл испанец Фабиан Руис, успевший на добивании на 30-й минуте. Бельгиец Де Кетеларе спустя 11 минут восстановил равновесие, прервав серию без пропущенных голов Унаи Симона, которая составляла 649 минут.

Во втором тайме испанские атаки продолжились, однако бельгийцы продолжали уверенно обороняться. Матч катился к дополнительному времени, однако вышедший на замену Микель Мерино, как и в матче с Португалией, забил гол под занавес встречи (88-я минута), принеся Испании трудовую победу.

Симпатичная и прыткая Бельгия, уже частично утратившая свой звездный лоск 2010-х годов, отправляется домой с высоко поднятой головой: "красные дьяволы" сотворили сенсацию в матче с Сенегалом, отыгравшись с 0:2, и разгромили хозяев турнира – сборную США – в 1/8.

Испания во главе с юной суперзвездой Ламином Ямалем теперь встретится с монструозной Францией, которую ведет один из лучших бомбардиров турнира Килиан Мбаппе. Игра европейских титанов футбола состоится 14 июля в 22:00 мск.