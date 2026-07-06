Росатом запустит турецкую АЭС "Аккую" до конца 2026 года - Лихачев

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о планах запустить первую в Турции атомную электростанцию "Аккую" до конца 2026 года.
Госкорпорация "Росатом" запустит атомную электростанцию "Аккую" в Турции до конца 2026 года. Соответствующую информацию официально подтвердил глава корпорации Алексей Лихачев.
"Конечно, "Аккую" будет запущена в этом году, это наша главная задача. Там фактически уже идут допусковые операции, сомнений в том, что пуск произойдет до конца этого года, нет. Вопрос лишь в том, когда мы сможем подключиться к сети"
- Алексей Лихачев
Отметим, АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока и является первой атомной электростанцией на территории Турции. Ранее турецкое Минэнерго планировало запуск первого энергоблока в тестовом режиме в сентябре или октябре, однако сроки были перенесены.