Вестник Кавказа

Росатом запустит турецкую АЭС "Аккую" до конца 2026 года - Лихачев

Росатом запустит турецкую АЭС "Аккую" до конца 2026 года - Лихачев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о планах запустить первую в Турции атомную электростанцию "Аккую" до конца 2026 года.

Госкорпорация "Росатом" запустит атомную электростанцию "Аккую" в Турции до конца 2026 года. Соответствующую информацию официально подтвердил глава корпорации Алексей Лихачев.

"Конечно, "Аккую" будет запущена в этом году, это наша главная задача. Там фактически уже идут допусковые операции, сомнений в том, что пуск произойдет до конца этого года, нет. Вопрос лишь в том, когда мы сможем подключиться к сети"

- Алексей Лихачев

Отметим, АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока и является первой атомной электростанцией на территории Турции. Ранее турецкое Минэнерго планировало запуск первого энергоблока в тестовом режиме в сентябре или октябре, однако сроки были перенесены.

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