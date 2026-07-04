Премьер Армении уходит в отпуск до конца месяца

Никол Пашинян вновь уходит в отпуск. После отдыха в мае, армянский премьер берет отпуск с 10 по 29 июля. На время его отсутствия назначены два и.о.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет находиться в отпуске с 10 по 29 июля включительно, говорится в сообщении пресс-служба кабмина республики.

В связи с отпуском Пашиняна, исполнять обязанности главы правительства Армении будут: вице-премьер Мгер Григорян с 10 по 20 июля, вице-премьер Тигран Хачатрян с 21 по 29 июля.

Армянский премьер уже уходил в отпуск в мае 2026 года, с 8-го числа. Тогда отпуск был связан с подготовкой к парламентским выборам, которые прошли в Армении 7 июня.