Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры по Украине

Турецкий президент сообщил, что страна готова вновь организовать переговоры по урегулированию украинского конфликта.

Турция снова может стать площадкой для российско-украинских переговоров, такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом он сообщил на пресс-конференции итогам саммита НАТО в Анкаре.

Как подчеркнул турецкий лидер, одной из основных тем, поднятых на обсуждение в рамках саммита Североатлантического альянса, было урегулирования украинского конфликта.

По словам Эрдогана, турецкая сторона выступает "за диалог и дипломатию для поиска решения".

"Сегодня я хочу еще раз сделать призыв о том, что при справедливом мире не будет проигравших. Я опять заявляю о нашей готовности снова собрать стороны в Турции"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Анкара постоянно находится в контактах с представителями Москвы и Киева, а также посредниками из США, отметил он.

"Наша принципиальная позиция хорошо известна как господину (Владимиру - ред.) Путину, так и господину (Владимиру - ред.) Зеленскому"

– Реджеп Тайип Эрдоган