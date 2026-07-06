Гроб с телом Хаменеи доставили в Ирак – СМИ

В Ираке пройдут траурные церемонии в память об Али Хаменеи. Гроб с бывшим верховным лидером ИРИ уже доставили на иракскую территорию.

В Ираке привезли гроб с телом бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего в конце февраля в результате атак США и Израиля. Об этом сообщают иракские средства массовой информации.

По данным агентства INA, высший комитет по организации похорон уже сообщил, что логистическая и техническая подготовка к траурным церемониям в священных для мусульман-шиитов городах Наджаф и Кербела полностью завершена.

В Ирак для участия в церемониях прибыла делегация из Ирана, возглавляемая президентом страны Масудом Пезешкианом. Сразу после прибытия в Наджаф он провел встречу с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди.

Напомним, траурные мероприятия в память о Хаменеи стартовали в Иране в прошлую пятницу, 3 июля.