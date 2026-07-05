Вестник Кавказа

У побережья Омана был атакован танкер – UKMTO

Корабль на рейде
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Снаряд попал в нефтяной танкер возле побережья Омана. В результате произошел пожар, пострадавших нет, сообщили в UKMTO.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) проинформировал о попадании неизвестного снаряда в борт танкера неподалеку от Омана.

"UKMTO получил сообщение об инциденте в 8 км к востоку от Лимаха, Оман. Сообщается, что танкер, следовавший в южном направлении, был поражен неизвестным снарядом по левому борту, что привело к пожару. Члены экипажа не пострадали"

– Центр координации

Напомним, что судоходство в регионе стало восстанавливаться в последнее время на фоне нормализации ситуации в Ормузском проливе, однако оманский маршрут используется минимально.

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