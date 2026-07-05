У побережья Омана был атакован танкер – UKMTO

Снаряд попал в нефтяной танкер возле побережья Омана. В результате произошел пожар, пострадавших нет, сообщили в UKMTO.
Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) проинформировал о попадании неизвестного снаряда в борт танкера неподалеку от Омана.
"UKMTO получил сообщение об инциденте в 8 км к востоку от Лимаха, Оман. Сообщается, что танкер, следовавший в южном направлении, был поражен неизвестным снарядом по левому борту, что привело к пожару. Члены экипажа не пострадали"
– Центр координации
Напомним, что судоходство в регионе стало восстанавливаться в последнее время на фоне нормализации ситуации в Ормузском проливе, однако оманский маршрут используется минимально.