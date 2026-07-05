Вестник Кавказа

ЧМ-2026: Бельгия разгромила США и вышла в 1/4 финала

ЧМ-2026: Бельгия разгромила США и вышла в 1/4 финала
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сиэтле завершился матч 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными США и Бельгии. В четвертьфинал вышли бельгийцы.

Сборная Бельгии по футболу обыграла в Сиэтле команду США со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2026.

Голами в составе сборной Бельгии отметились полузащитники Шарль де Кетеларе (9-я и 33-я минуты) и Ханс Ванакен (57-я), а также нападающий Ромелу Лукаку (90+3). У американцев единственный мяч записал на свой счет полузащитник Малик Тилльман (31-я).

В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с командой Испании. Игра состоится 10 июля. Начало – в 22:00 (мск).

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