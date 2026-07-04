Грузия построит государственный порт Анаклия

Глава грузинского экономического ведомства рассказала о планах реализовать строительство глубоководного порта Анаклия, чьим собственником будет считаться государство.

В Грузии организуют строительство глубоководного порта Анаклия, такое заявление сделала ходе брифинга министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

Она подчеркнула, что владельцем будущего объекта будет государство, таким образом будет использована распространенная в мире модель "землевладельца".

Согласно ней, основной морской и портовой инфраструктурой будет владеть государство, но управление будет разделено между несколькими странами и международными компаниями, рассказала Квривишвили.

"Наряду с созданием портовой инфраструктуры государство обеспечит обустройство автомобильной и железной дороги до Анаклии, а необходимые инвестиции для создания контейнерных и насыпных грузовых терминалов будут осуществлены международными инвесторами и частными операторами"

– Мариам Квривишвили

Как сообщила министр, это поможет создать наилучшие условия для привлечения грузов в порт и будет полезно для его максимально эффективного функционирования.

Также глава министерства экономики и устойчивого развития Грузии отметила, что хотела бы видеть в проекте инвестиции стран-участниц Среднего коридора, включая и Азербайджан.

Она заявила, что порт Анаклии должен стать центром концентрации международных интересов, капитала и грузовых потоков.

"Правительство Грузии особенно приветствует инвестиции в порт Анаклии со стороны стран-участниц Среднего коридора – Китая, стран Центральной Азии и Азербайджана. Это важное решение, принятое правительством Грузии, еще больше укрепит национальные интересы Грузии, создаст новые экономические возможности и сделает нашу страну ключевым участником проекта Среднего коридора"

– Мариам Квривишвили