Через Азербайджан в Армению отправят 30 вагонов пропана

Железнодорожный состав из 30 вагонов с пропановым газом общим весом 1026 т сегодня проследует транзитом через Азербайджан в Армению.

Сегодня транзитом через Азербайджан в Армению отправят 30 вагонов пропанового газа общим весом 1026 т. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

​Груз отправится с крупной узловой станции Баладжары в Баку и проследует в направлении станции Бёюк-Кесик на азербайджано-грузинской границе.

​Напомним, ранее из России в Армению транзитом через Азербайджан перевезли 414 т антрацита, 68 т гречихи, 133 т алюминия, 8 тыс т удобрений и более 36 тыс т зерна.

​Кроме того, из Азербайджана в Армению экспортируют нефтепродукты. На сегодняшний день осуществлены поставки более 14 тыс т дизельного топлива и около 5 тыс т бензина марок АИ-92 и АИ-95.

Отметим, ограничения на транзит грузов в Армению были сняты в октябре 2025 года.