К концу месяца заработает обновленный пункт пропуска в Южную Осетию

Уже к концу текущего июля на границе Северной и Южной Осетии заработает обновленный пункт пропуска "Нижний Зармаг", новое оборудование которого позволит существенно ускорить прохождение границы для транспорта.

В Алагирском районе Северной Осетии завершается модернизация единственного пункта пропуска на границе с Южной Осетией "Нижний Зармаг": он не только радикально изменит ситуацию на трассе, но и обретет массу нововведений, сообщает Минтранс РФ.

"Особое внимание уделяется внешнему облику погранперехода: в пункте пропуска будет реализована совершенно новая навигация. Это современные решения, которые впервые появятся на государственной границе"

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Погранпереход уже очень изменился: здесь появилась дополнительная полоса для проезда, установлены новые шлагбаумы и дополнительные кабины паспортного контроля, шесть новых модулей контрольных органов, полностью обновлено дорожное покрытие, стала шире и полоса для негабаритного транспорта, и полоса для легковушек, въезжающих в Россию, говорится в сообщении, передает портал "Это Кавказ".

Сейчас здесь завершается переустройство пассажирского терминала – устанавливаются ограждения и навесы, система радиационного контроля и благоустраивается территория, отметили в министерстве.

Еще одна новинка, которая удивит водителей - в скором времени на въезде в Россию со стороны Южной Осетии заработает система "Время в пути", которая выдаст водителям легковых автомобилей точное время прохождения пункта пропуска.

Также теперь они не будут тратить время на прохождение досмотра – этим займется портальный инспекционно-досмотровый комплекс для легковушек, который будет делать это непрерывно.

Ожидается, что благодаря модернизации к концу 2028 года пропускная способность пункта вырастет вдвое.