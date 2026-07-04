Без Росатома невозможно построить блоки АЭС Бушер – Лихачев

Глава Росатома заявил о невозможности строительства второго и третьего энергоблоков АЭС в Бушере без участия специалистов корпорации.

Завершение строительства второго и третьего блоков АЭС "Бушер" невозможно без Росатома, такое заявление сделал глава госкорпорации Алексей Лихачев на полях форума "Иннопром-2026".

Также он подчеркнул, что российская сторона внимательно следит за ходом ирано-американских переговоров, особенно по вопросу иранской ядерной программы, поскольку без участия компании "Росатом", решить его невозможно.

"Мы очень внимательно следим за ирано-американскими переговорами, понимаем всю драматургию и детали этих переговоров. С большой долей вероятности без нас там не обойдется. И уж точно совершенно невозможно достроить второй и третий блоки АЭС "Бушер" без нас"

– Алексей Лихачев

Также глава корпорации заявил, что находится в постоянном контакте с МАГАТЭ, в том числе с его руководителем Рафаэлем Гросси.

Лихачев подчеркнул, что судьба иранского обогащенного урана будет решаться совместно со специалистами Росатома.

"И, конечно, поддерживаем с МАГАТЭ связь на эту тему. В том числе в пятницу (в ходе переговоров с Гросси – ред.) не сможем не коснуться иранской и бушерской проблемы. Аспектов там много. И, конечно же, в решении так называемой иранской ядерной проблемы, скорее всего, будет определенная миссия, определенная роль Росатома"

– Алексей Лихачев