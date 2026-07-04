Вестник Кавказа

Москва продолжит контакты с Вашингтоном по Украине – Рябков

Сергей Рябков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Рябков: Москва и Вашингтон продолжат контакты по Украине даже при смене позиции США по урегулированию конфликта.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не намерена прекращать диалог с США по украинскому кризису. Заявление было сделано в ответ на вопрос о перспективах диалога в контексте возможной смены позиции США. 

"Нет, мы никогда ничего не сворачиваем, мы продолжаем контакты в любом случае"

– Сергей Рябков 

Отметим, что вчера главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию вокруг украинского урегулирования.

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