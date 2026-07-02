Саммит НАТО в Анкаре: проверка на прочность отношений США и Европы

Уже завтра в Анкаре стартует 36-й саммит НАТО. Он будет особенным — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал событие решающим, и недаром. В чем будет судьбоносность этого саммита Альянса?

7–8 июля столица Турции принимает 36-й саммит НАТО — встречу, которая проходит в условиях, близких к системному кризису всей евроатлантической архитектуры безопасности.

Конфликт на Украине, эскалация на Ближнем Востоке, неопределенность вокруг роли США и растущая самостоятельность региональных игроков делают очередную встречу не просто очередным дипломатическим мероприятием, а моментом стратегического выбора для альянса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже назвал саммит "решающим". Это не просто политическая риторика, но отражение реальности. За последние годы НАТО столкнулось с совокупностью вызовов, которые подрывают его традиционные механизмы функционирования. Ключевой из них — трансформация отношений между США и европейскими союзниками.

Возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом усилило давление на Европу. Вашингтон требует от партнеров не просто увеличения оборонных расходов, но и фактического перераспределения ответственности за безопасность континента. Если раньше речь шла о "справедливом разделении бремени", то теперь обсуждается постепенное снижение американского военного присутствия в Европе и переход к модели, при которой европейцы должны обеспечивать свою безопасность самостоятельно.

В Анкаре эта тема станет центральной. Лидеры альянса будут обсуждать выполнение решения, принятого на последнем саммите в Гааге, — доведение оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году. Европейские страны попытаются продемонстрировать прогресс и тем самым снизить напряженность в отношениях с США. Однако повышение обороноспособности не решает другую проблему - снижение доверие к американским гарантиям.

На этом фоне конфликт на Украине остается ключевым испытанием в отношениях США и ЕС. Ожидается, что участники саммита подтвердят долгосрочную поддержку Киева и объявят о новых пакетах помощи, включая финансирование поставок вооружений и обучение военных. По имеющимся данным, речь идет о десятках миллиардов евро на ближайшие годы.

США все более настойчиво сигнализируют о намерении сократить свою финансовую и военную вовлеченность, перекладывая основную нагрузку на европейских союзников. Это усиливает опасения ЕС, что поддержка Украины может стать менее устойчивой, особенно в случае дальнейшего ухудшения трансатлантических отношений. США истратили большой запас своих вооружений на весеннюю войну с Ираном, так что "излишков" для Украины не так уж много.

Кроме того, настроение Трампа по Украине часто меняется. Если на майском саммите G7 его симпатии перешли на сторону Владимира Зеленского, который хвастался ударами ВСУ по российским НПЗ, то после взятия ВС РФ Константиновки и Александровки на Донбассе и в Днепропетровской области, а также недавнего созвона с президентом России Владимиром Путиным, президент США может вновь попытаться оказать давление на Киев и Европу с тем, чтобы реанимировать замороженный дипломатический процесс по решению конфликта.

Еще одним важным направлением станет Ближний Восток. После войны США и Израиля с Ираном регион вновь оказался в центре глобальной политики. Хотя страны НАТО стремятся не превращать саммит в площадку для открытых разногласий по ближневосточной повестке, полностью избежать этой темы невозможно. Трамп все еще обижен на президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджу Мелони за отказ помогать Пентагону бить по Ирану.

В итоговом заявлении, как ожидается, будет подчеркнута необходимость недопущения появления у Ирана ядерного оружия, а также важность обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе. Для европейских стран этот вопрос имеет не только военно-политическое, но и экономическое значение. Безопасность морских путей напрямую связана с энергетическими поставками и устойчивостью рынков. Ввиду планов ЕС отказаться от российского газа в 2027 году, поставки из Залива крайне важны. Европа хочет всячески предотвратить очередную военную кампанию США в регионе.

Отдельное и даже центральное место в программе саммита займет тема оборонной промышленности. В Анкаре пройдет крупный форум с участием представителей государств и ведущих компаний, где планируется заключение контрактов на десятки миллиардов долларов. НАТО стремится ускорить наращивание производства вооружений и развитие инновационных технологий, что рассматривается как ключевой элемент адаптации к новым угрозам.

Фактически речь идет о переходе к новой модели — условно называемой "НАТО 3.0". Она предполагает более высокую роль европейских стран, снижение зависимости от США и одновременное сохранение политического единства альянса. Насколько реализуема такая модель, станет одним из главных вопросов саммита.

Особая роль в этих процессах отводится Турции. Для Анкары проведение саммита — это возможность укрепить свои позиции как внутри НАТО, так и на региональном уровне. Турция стремится продемонстрировать, что является не просто участником альянса, а самостоятельным центром силы, способным влиять на ключевые процессы от Черного моря до Ближнего Востока.

Анкара намерена активно продвигать вопросы, связанные с безопасностью на своих южных границах, ситуацией в Сирии и Ираке, а также борьбой с курдскими вооруженными формированиями. Турецкое руководство рассчитывает добиться более полного учета своих интересов со стороны союзников.

Важнейшим элементом саммита станет двусторонняя встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Дональдом Трампом. Ранее Трамп объявил, что едет на встречу альянса исключительно из уважения к Эрдогану. Ожидается, что стороны обсудят широкий круг вопросов — от военного сотрудничества до санкционной политики. Турция заинтересована в снятии ограничений на оборонные закупки и возвращении в программу истребителей F-35, а также в расширении промышленной кооперации. Глава Белого дома обещает турецкому коллеге "подарок". Речь, возможно, идет о поставках двигателей General Electric для новейших турецких истребителей КААN.

Помимо лидеров 32 стран НАТО, в Анкару прибудут Владимир Зеленский и лидер Сирии Ахмед Аш-Шараа, представители руководства Европейского союза, а также партнеры альянса из Азиатско-Тихоокеанского региона — Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. Отдельные встречи пройдут с участием стран Персидского залива.

Саммит выйдет за рамки традиционной евроатлантической повестки и приобретает черты глобального форума по вопросам безопасности. Приглашение ближневосточных лидеров — инициатива Эрдогана, который не хочет, чтобы восточные дела оставили в тени европейских.

Руководство Турции принимает строгие ограничения, чтобы саммит прошел без эксцессов: перекрыты ключевые дороги, ограничено движение транспорта и проведение массовых мероприятий. На улицах города развернуты десятки тысяч сотрудников полиции и жандармерии. Фактически столица функционирует в режиме повышенной готовности.