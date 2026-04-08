Вестник Кавказа

Запрет на доставку готовой еды в пластике отложили в Грузии до нового года

Роллы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии до конца года разрешили осуществлять доставку готовой еды в одноразовой пластиковой посуде – Минсельхоз страны отложил запрет на контейнеры для доставки пищи на начало 2027 года.

В Грузии отложили введение в действие запрета на доставку еды в одноразовой пластиковой посуде.

Соответствующие изменения внес в технический регламент по материалам, контактирующим с пищей, Минсельхоз Грузии. Согласно этим изменениям, одноразовые пластиковые контейнеры для доставки еды будут запрещены с 1 января будущего года, а одноразовые пластиковые стаканы – с 1 июля 2027 года.

Отметим, что в Грузии с 1 января 2026 года запрещено производство, ввоз и продажа некоторых видов одноразовой пластиковой посуды.

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