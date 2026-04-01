В Грузии запрет на пластик отложили до 2031 года

Введение запрета на производство, импорт и продажу напитков в пластиковых бутылках в Грузии отложили на четыре года, об этом сообщил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
"У нас были активные консультации с бизнес-сектором. Спасибо за это министру охраны окружающей среды и сельского хозяйства. После консультаций мы приняли решение отложить вступление в силу регулирования производства, импорта и размещения на рынке напитков в пластиковых бутылках на четыре года, до первого февраля 2031 года"
– Ираклий Кобахидзе
Он пояснил, что в этом вопросе нужно учитывать не только экологические факторы, но и интересы бизнеса, и возможное изменение цен для потребителей.
Ранее руководство Грузии объявило, что с 1 января будущего года в стране будет запрещена продажа напитков в пластиковых бутылках в таре объемом до трех литров.