В Грузии запрет на пластик отложили до 2031 года

В Тбилиси сообщили, что запрет на пластик в Грузии вступит в силу в начале 2031 года, вместо начала 2027 года, как объявлялось ранее.

Введение запрета на производство, импорт и продажу напитков в пластиковых бутылках в Грузии отложили на четыре года, об этом сообщил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"У нас были активные консультации с бизнес-сектором. Спасибо за это министру охраны окружающей среды и сельского хозяйства. После консультаций мы приняли решение отложить вступление в силу регулирования производства, импорта и размещения на рынке напитков в пластиковых бутылках на четыре года, до первого февраля 2031 года"

– Ираклий Кобахидзе

Он пояснил, что в этом вопросе нужно учитывать не только экологические факторы, но и интересы бизнеса, и возможное изменение цен для потребителей.

Ранее руководство Грузии объявило, что с 1 января будущего года в стране будет запрещена продажа напитков в пластиковых бутылках в таре объемом до трех литров.