Международный фестиваль "Шелковый путь" открылся в Азербайджане

В азербайджанском городе Гянджа состоялось открытие XV Международного фестиваля "Шелковый путь". Концерты и другие культурные мероприятия будут проходить в ближайшие дни.

XV Международный фестиваль "Шелковый путь" стартовал в Азербайджане, такое сообщение распространило Минкультуры АР.

Мероприятие организовано министерством культуры Азербайджана, Союзом композиторов и Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова.

В ведомстве подчеркнули, что фестиваль "Шелковый путь" представляет собой площадку, на которой связываются воедино музыка и культура различных народов. Она открывает новые возможности для развития культурного диалога и сотрудничества между странами.

В рамках фестиваля выступил с образцами национальных танцев народный хореографический ансамбль "Ак-Ниет" Национального детско-юношеского центра "Сейтек" (Бишкек).

А ансамбль оперного искусства Шаоцзюй Научно-исследовательского института китайской провинции Чжэцзян выступил в Гянджинской госфилармонии с концертной программой "Вечное очарование оперы Юэ".

Стоит отметить, что в рамках XV Международного фестиваля "Шелковый путь" в последующие дни состоятся концерты, творческие программы и прочие культурные мероприятия. В них примут участие музыкальные и танцевальные коллективы из разных стран мира.