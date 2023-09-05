Гендиректор ЮНЕСКО встретился с главой Минкультуры Азербайджана

Халед Аль-Анани обсудил развитие сотрудничества с Адилем Керимли. Встреча прошла в Париже.
Гендиректор ЮНЕСКО Халед Аль-Анани провел встречу с главой Минкультуры Азербайджана Адилем Керимли. Глава организации обсудил с министром развитие сотрудничества и укрепление межкультурных связей.
"Рад встрече с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли. Мы обсудили сотрудничество ЮНЕСКО с Азербайджаном, включая роль культуры в укреплении межкультурного диалога, мира и устойчивого развития"
– Халед Аль-Анани
Отметим, что глава азербайджанского ведомства в настоящее время принимает участие в мероприятиях ЮНЕСКО в Париже.