Вестник Кавказа

Гендиректор ЮНЕСКО встретился с главой Минкультуры Азербайджана

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Халед Аль-Анани обсудил развитие сотрудничества с Адилем Керимли. Встреча прошла в Париже.

Гендиректор ЮНЕСКО Халед Аль-Анани провел встречу с главой Минкультуры Азербайджана Адилем Керимли. Глава организации обсудил с министром развитие сотрудничества и укрепление межкультурных связей. 

"Рад встрече с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли. Мы обсудили сотрудничество ЮНЕСКО с Азербайджаном, включая роль культуры в укреплении межкультурного диалога, мира и устойчивого развития"

– Халед Аль-Анани

Отметим, что глава азербайджанского ведомства в настоящее время принимает участие в мероприятиях ЮНЕСКО в Париже.

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