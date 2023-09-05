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Главы Минкультуры Азербайджана и Китая обсудили культурное сотрудничество

Главы Минкультуры Азербайджана и Китая обсудили культурное сотрудничество
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Представители Министерства культуры Азербайджана прибыли в Пекин. Делегацию возглавил министр Адиль Керимли.

Представители Минкультуры Азербайджана во главе с министром Адилем Керимли прибыли в китайскую столицу, чтобы обсудить двусторонние связи государств в сфере культуры.

В ходе поездки азербайджанской делегации, которая будет длиться до 9 сентября, Керимли встретился с  коллегой из КНР Ху Хэпином. Стороны поговорили о перспективах взаимодействия Баку и Пекина в области кинематографии и театра. Кроме того, они провели широкий обмен мнениями по музейному и библиотечному сотрудничеству, а также в сфере языка и литературы.

По результатам переговоров китайский министр был приглашен поучаствовать во Всемирном форуме межкультурного диалога-2024 в столице Азербайджана. Глава китайской делегации предложил в 2024 г. организовать неделю культуры Китая в АР.

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