Главы Минкультуры Азербайджана и Китая обсудили культурное сотрудничество

Опубликовано: 15:15, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представители Министерства культуры Азербайджана прибыли в Пекин. Делегацию возглавил министр Адиль Керимли.

Представители Минкультуры Азербайджана во главе с министром Адилем Керимли прибыли в китайскую столицу, чтобы обсудить двусторонние связи государств в сфере культуры.

В ходе поездки азербайджанской делегации, которая будет длиться до 9 сентября, Керимли встретился с коллегой из КНР Ху Хэпином. Стороны поговорили о перспективах взаимодействия Баку и Пекина в области кинематографии и театра. Кроме того, они провели широкий обмен мнениями по музейному и библиотечному сотрудничеству, а также в сфере языка и литературы.

По результатам переговоров китайский министр был приглашен поучаствовать во Всемирном форуме межкультурного диалога-2024 в столице Азербайджана. Глава китайской делегации предложил в 2024 г. организовать неделю культуры Китая в АР.