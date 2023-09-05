Шемаха примет трехдневный фестиваль вина

Опубликовано: 14:06, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Энофестиваль в Шемахе соберет любителей вина. Мероприятие будет проводится во второй раз.

Фестиваль винограда и вина состоится в азербайджанском городе Шемаха этой осенью.

Винный фестиваль будет трехдневным, провести его решено 29, 30 сентября и 1 октября.

Мероприятие призвано сделать более популярными виноград и вино местного производства, увеличить экспортный потенциал винодельческой продукции и позволить наладить новые деловые связи, познакомить публику с историей азербайджанского виноградарства и виноделия.

Впервые фестиваль вина в Шемахе был проведен в 2019 году, ожидается что этой осенью мероприятия вызовет еще большой интерес общественности. В программе дегустации, ярмарки, встречи с сомелье, лекции, пикники и многое другое.

Местом проведения праздника станет территория комплекса «Ширванские вина» в селе Мейсери.

Организаторы праздника вина - Государственное агентство по туризму Азербайджана и Исполнительная власть Шемахинского района.