Виноградников в Дагестане станет больше

Опубликовано: 22:22, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже нынешней осенью в Дербентском районе Дагестана появятся новые виноградники – дагестанские аграрии решили сделать акцент на выращивании сортов, предназначенных для производства сухих сортов благородного напитка, помогут им в этом инвесторы.

В Дагестане стартует масштабный инвестиционный проект по закладке виноградников с капельным орошением – до конца 2025 года в Дербентском районе республики солнечную ягоду засадят на площади более 570 га, а первые саженцы будут высажены уже этой осенью, сообщил заместитель председателя комитета по виноградарству и алкогольному регулированию региона Ахмед Ахмедов.

"Инвестором масштабного проекта по закладке виноградников с капельным орошением на площади 572 га в селе Митаги-Казмаляр в Дербентском районе выступила компания "Каспийская Лоза". Закладка будет проходить поэтапно, этой осенью планируется посадка виноградников на площади около 100 га. В рамках проекта будет высажен виноград таких сортов, как Саперави, Каберне-Совиньон, Шардоне, Мерло"

- Ахмед Ахмедов

Земельные участки инвестору передадут без торгов – это позволит оперативно построить оросительные сети для капельного орошения. Весь проект оценивается в сумму около 300 млн рублей, передает ТАСС.

Напомним, в минувшем году в Дагестане собрали рекордный урожай винограда в 256 тыс т, это на 37,8% превышает прошлогодние показатели. Большая часть урожая была направлена на переработку, сообщили в пресс-службе правительства региона.