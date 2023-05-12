В Абрау-Дюрсо заработал свой виноградный питомник

Группа компаний-производителей игристых вин "Абрау-Дюрсо" запустила собственный виноградный питомник, - сообщил в кулуарах Форума винного туризма, который проходит в одноименном поселке, акционер группы Борис Титов.
"Он готов и сейчас работает в режиме технической апробации. Все работы по техническому оснащению, строительству завершены. И даже есть конкретные саженцы, которые мы уже опробовали", - рассказал Титов, передает "Интерфакс".
Новый питомник заработал в районе винодельни "Юбилейная", его мощности будут рассчитаны на 2,5 млн прививок в год, а выращивать в нем в основном будут сорта шардоне, каберне-совиньон и рислинг, которые будут идти на собственные нужды компании.
Сейчас под виноградниками у компании находится 3,702 тыс га земель при общей площади пригодных к выращиванию ягоды 6,323 тыс га плодородных земель.