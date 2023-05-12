В Абрау-Дюрсо заработал свой виноградный питомник

Опубликовано: 18:50, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В кубанском поселке Абрау-Дюрсо заработал новый виноградник, ставший питомником для выращивания молодых саженцев солнечной ягоды для легендарного производителя игристых вин.

Группа компаний-производителей игристых вин "Абрау-Дюрсо" запустила собственный виноградный питомник, - сообщил в кулуарах Форума винного туризма, который проходит в одноименном поселке, акционер группы Борис Титов.

"Он готов и сейчас работает в режиме технической апробации. Все работы по техническому оснащению, строительству завершены. И даже есть конкретные саженцы, которые мы уже опробовали", - рассказал Титов, передает "Интерфакс".

Новый питомник заработал в районе винодельни "Юбилейная", его мощности будут рассчитаны на 2,5 млн прививок в год, а выращивать в нем в основном будут сорта шардоне, каберне-совиньон и рислинг, которые будут идти на собственные нужды компании.

Сейчас под виноградниками у компании находится 3,702 тыс га земель при общей площади пригодных к выращиванию ягоды 6,323 тыс га плодородных земель.