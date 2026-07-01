Посол Армении в США не рискнула занять пост спикера парламента - СМИ

Экс-посол Армении в США, а ныне главный советник премьер-министра страны Никола Пашиняна Лилит Макунц отказалась от возможного назначения главой Национального собрания, предпочтя остаться в правительстве на любой должности.

Лилит Макунц, долгое время представлявшая Армению во главе дипмиссии в США, а сейчас занмающая пост главного советника главы государства, премьер-министра страны Никола Пашиняна, отказалась от должности спикера парламента Армении, пишет газета "Грапарак".

Как пишет издание, причиной отказа стала реакция ее коллег по правящей партии, членов "Гражданского договора", которые высказали недовольство тем, что они много лет трудились в парламенте, а пост спикера займет приехавшая из США Макунц, передает Sputnik Армения.

В конечном итоге Макунц попросила оставить ее в правительстве – пусть и не на высокой должности.

Также в партии высказали удивление назначение кандидатом на пост главы фракции в парламенте Арусяк Манавазян, которую Совет "Гражданского договора" утвердил накануне.

"В партии удивлены тем, что имеющая неполное высшее образование, ничем не выделяющаяся Манавазян имеет такие претензии. Хоть она и управляла финансами Пашиняна, но не тянет на должность и статус главы фракции"

- издание

Как отмечает автор публикации, Манавазян будет исполнительницей воли Пашиняна, который хочет напрямую руководить фракцией.