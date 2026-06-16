Иран проведет переговоры об импорте электроэнергии из Турции

Иран намерен компенсировать энергию выведенных из строя во время атак США и Израиля электростанций, обеспечивающих работу его нефтехимических предприятий, поставками электричества из Турции.

В скором времени Иран планирует провести переговоры с Турцией, чтобы согласовать вопрос импорта электроэнергии: это будет сделано для того, чтобы компенсировать повреждения бомбежками США и Израиля электростанций, обеспечивавших электроэнергией нефтехимические предприятия страны, заявил замминистра энергетики Ирана, исполнительный директор Иранской компании по производству, передаче и распределению электроэнергии Мостафа Раджаби Машхади.

Уже подготовлен предварительный план. В случае достижения соглашения с Турцией Иран обеспечит электроэнергию для нефтехимических заводов за счет импорта из Турции и при участии частного сектора"

- Мостафа Раджаби Машхади

Существующая между странами энергетическая инфраструктура позволяет осуществлять такие поставки - на границе имеется современная электрическая подстанция типа Back-to-Back, которая в случае достижения соглашения сможет передавать 450 МВт электроэнергии по линии электропередачи Ван–Хой, передает Trend.

Пока это предварительные планы: если Ирану и Турции удастся согласовать все вопросы, в том числе и стоимость импортируемой электроэнергии, между Национальной компанией нефтехимической промышленности Ирана и турецкой стороной будет подписан трехсторонний договор, посредником в котором выступит частная компания, после чего начнется процесс транспортировки электроэнергии, — добавил замминистра.