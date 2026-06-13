Энергосистемы Ирана и Катара скоро начнут объединять

Иран и Катар, по словам главы Минэнерго ИРИ Аббаса Алиабади, в ближайшее время запустят процесс объединения своих энергетических систем.

Объединение энергосистем Ирана и Катара стартует совсем скоро, оперативное начало работ анонсировал глава Минэнерго ИРИ Аббас Алиабади.

Министр напомнил, что на сегодняшний день Иран обменивается электроэнергией с такими странами, как Азербайджан и Турция, Пакистан и Афганистан, Туркменистан и Ирак.

"Исследования по проекту соединения энергосистем с Катаром также находятся на завершающей стадии"

– Аббас Алиабади

Глава иранского энергетического ведомства пояснил, что власти ИРИ обдумывают также возможности для сотрудничества, а именно обмена электроэнергией, с другими государствами Персидского залива.