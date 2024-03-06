Нурмагомедов проведет поединок с Сун Ядуном на турнире UFC в Шанхае

Умар Нурмагомедов встретится с Сун Ядуном в главном событии турнира UFC в Шанхае 29 августа, где китайский боец заменит ранее снявшегося с соревнований мексиканца Дэвида Мартинеса.

Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов проведет следующий поединок против китайца Сун Ядуна на турнире UFC в Шанхае 29 августа. Об этом сообщает портал MMAmania.

Изначально Нурмагомедов должен был встретиться с мексиканцем Дэвидом Мартинесом на турнире в Абу-Даби, однако тот снялся с соревнований.

Вышедший на замену Сун Ядун проведет второй бой подряд у себя на родине. В своем предыдущем поединке на турнире в Макао китайский спортсмен одержал победу над бразильцем Дейвисоном Фигейредо, применив болевой прием во втором раунде.

В профессиональном активе 30-летнего Нурмагомедова 20 побед и одно поражение, которое он потерпел от грузинского бойца Мераба Двалишвили. На счету 28-летнего Ядуна 23 победы, девять поражений, одна ничья и один несостоявшийся бой.