Вестник Кавказа

Умар Нурмагомедов – в десятке лучших бойцов UFC

Умар Нурмагомедов – в десятке лучших бойцов UFC
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Умар Нурмагомедов вошел в десятку лучших бойцов UFC в легчайшем весе. Недавно он победил казахстанца Бекзата Алмахана и одержал 17 победу подряд.

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов ворвался в десятку лучших бойцов-легчайшевесов UFC в новом рейтинге.

Дагестанец улучшил свои показатели, одержав недавно 17-ю победу в рамках организации. На выходных он победил казахстанца Бекзата Алмахана.

Положение улучшилось и у выступающего за Великобританию дагестанского бойца Мухаммада Мокаева. В рейтинге он поднялся на 7-е место. На днях он также одержал победу и продолжил свою беспроигрышную серию.

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