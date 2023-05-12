Умар Нурмагомедов – в десятке лучших бойцов UFC

Умар Нурмагомедов вошел в десятку лучших бойцов UFC в легчайшем весе. Недавно он победил казахстанца Бекзата Алмахана и одержал 17 победу подряд.
Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов ворвался в десятку лучших бойцов-легчайшевесов UFC в новом рейтинге.
Дагестанец улучшил свои показатели, одержав недавно 17-ю победу в рамках организации. На выходных он победил казахстанца Бекзата Алмахана.
Положение улучшилось и у выступающего за Великобританию дагестанского бойца Мухаммада Мокаева. В рейтинге он поднялся на 7-е место. На днях он также одержал победу и продолжил свою беспроигрышную серию.