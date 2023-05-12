Опубликовано: 15:41, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хабиб Нурмагомедов предрек Умару Нурмагомедову победу в UFC. На счету россиянина в профессиональной карьере 16 успешных поединков и ни одного поражения.

Бывший чемпион UFC среди легковесов Хабиб Нурмагомедов напророчил своему брату, действующему бойцу промоушена в легчайшей весовой категории.

Ранее руководитель бойцовской организации Дана Уайт сообщил об отказе спортсменов разделять клетку с Нурмагомедовым-младшим, поэтому Умару сложно найти соперника.

Хабиб заявил, что действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев тоже сталкивался с такой ситуацией, однако в дальнейшем это не помешало ему завоевать чемпионский пояс.

Напомним, Умар Нурмагомедов выступает легчайшей весовой категории вместе с другим россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили. За свою карьеру он 16 раз завершал поединки в свою пользу и ни разу не проигрывал.