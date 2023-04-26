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Хабиб признан одним из лучших бойцов "десятых"

Хабиб Нурмагомедов
© Фото: официальный сайт UFC
Хабиб Нурмагомедов вошел в тройку лучших бойцов 2010-х годов по версии сайта Sherdog. Россиянина опередили лишь американцы Джон Джонс и Деметриус Джонсон.

Бывший боец UFC, чемпион в легком весе из России Хабиб Нурмагомедов стал одним из лучших бойцов 2010-х годов этого века, заняв третью строчку в рейтинге портала Sherdog.

Лучшим бойцом данного периода, по мнению аналитиков сайта, был признан чемпион UFC в тяжелом весе и лидер общего рейтинга промоушена Джон Джонс из США.

На втором месте оказался экс-чемпион бойцовской организации в наилегчайшем весовой категории, еще один американец Деметриус Джонсон.

Помимо американцев и Нурмагомедова, в список вошли соотечественники Джонса и Джонсона - Даниэль Кормье, Стипе Миочич и Генри Сехудо. Портал внес в рейтинг ирландца

Конора Макгрегора и бразильцев Аманду Нуньес, Жозе Альдо и Андерсона Силва.

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