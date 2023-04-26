Опубликовано: 17:10, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт UFC

Хабиб Нурмагомедов вошел в тройку лучших бойцов 2010-х годов по версии сайта Sherdog. Россиянина опередили лишь американцы Джон Джонс и Деметриус Джонсон.

Бывший боец UFC, чемпион в легком весе из России Хабиб Нурмагомедов стал одним из лучших бойцов 2010-х годов этого века, заняв третью строчку в рейтинге портала Sherdog.

Лучшим бойцом данного периода, по мнению аналитиков сайта, был признан чемпион UFC в тяжелом весе и лидер общего рейтинга промоушена Джон Джонс из США.

На втором месте оказался экс-чемпион бойцовской организации в наилегчайшем весовой категории, еще один американец Деметриус Джонсон.

Помимо американцев и Нурмагомедова, в список вошли соотечественники Джонса и Джонсона - Даниэль Кормье, Стипе Миочич и Генри Сехудо. Портал внес в рейтинг ирландца

Конора Макгрегора и бразильцев Аманду Нуньес, Жозе Альдо и Андерсона Силва.