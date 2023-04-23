Почему кавказцы так успешны в UFC

Под эгидой UFC, проводящей бои по смешанным единоборствам (ММА), выступает множество бойцов из стран и регионов мира. При этом в разные моменты особого успеха добивались представители определенных стран или регионов.

Например, некоторое время назад в ММА доминировали борцы из Бразилии - наследие бразильских соревнований вале-тудо, пишет Sportskeeda. Любителям смешанных боев знакомы имена таких чемпионов как Андерсон Сильва, Жозе Алду, Жуниор дус Сантус. В последние годы ситуация изменилась: величайшими бойцами современности становятся уроженцы России, в частности кавказских республик. Хабиб Нурмагомедов считается величайшим легковесом в истории UFC. Его наследник Ислам Махачев повторил успех, завоевав титул чемпиона UFC в легком весе. Карьера других бойцов из республик Кавказа, например Хамзата Чимаева и Магомеда Анкалаева, также идет в гору.

Вот несколько причин, почему бойцы с Кавказа добиваются такого успеха в UFC.

Культура борьбы

Похоже, что все спортсмены родом из Дагестана и Чечни обладают определенным уровнем знаний и навыков борьбы. Например, Хабиб Нурмагомедов - еще и двукратный чемпион мира по боевому самбо. В других случаях у бойцов есть более скромный, но все же полезный борцовский опыт в греко-римской борьбе и боевом самбо, как у действующего бойца UFC в полутяжелом весе аварца Магомеда Анкалаева. Даже у страйкеров, которые преимущественно используют ударные техники в поединке, в запасе имеется достаточно борцовских навыков, как в случае с Забитом Магомедшариповым, завершившим карьеру в прошлом году. Все-таки борьба - основа для ММА.

Боевое самбо готовит бойцов к UFC

Боевым самбо занимаются не только на Кавказе, этот вид спортивного единоборства чрезвычайно популярен и других республиках бывшего Советского Союза, где он и зародился в первой половине прошлого века. Хотя в северокавказских республиках, особенно в Дагестане и Чечне, это боевое искусство действительно очень широко распространено.

Почему тот факт, что большинство бойцов смешанных единоборств имеет опыт в других боевых искусствах, имеет значение? У ММА с боевым самбо параллелей, пожалуй, больше, чем с любым другим популярным спортивным боевым искусством. Как и в ММА, в боевом самбо используются различные типы ударов и борьбы, но есть некоторые незначительные отличия. Экипировка самбистов состоит из куртки-самбовки, шлема и щитков на голени.

Кроме того, набор правил несколько отличается: в боевом самбо разрешены удары головой, удары в пах и "футбольные" удары ногами (все три из них запрещены в ММА). Тем не менее, бойцы боевого самбо лучше подготовлены к ММА, чем те, у кого такой подготовки нет. Грэпплерам, переходящим в ММА, необходимо изучать ударные техники. Точно так же страйкеры, переходящие в ММА, должны развивать борцовские техники.

Религия

Хабиб Нурмагомедов стал одним из самых популярных мусульманских спортсменов мира. В жизни бывшего чемпиона UFC, считающего самой важной частью практики дисциплину, важную часть занимает религия, а ислам в Дагестане и Чечне исповедует абсолютное большинство.

Пищевые запреты, присущие исламу, хорошо сказываются и на спортивной форме бойцов. В первую очередь мусульманам запрещено употреблять алкоголь и психоактивные вещества. Это влияет и на то, насколько хорошо бойцы-мусульмане в UFC сохраняют свою физическую форму после ухода из спорта. Кроме того, дисциплина, необходимая для постоянного воздержания от соблазнов, помогает кавказским борцам добиваться потрясающих спортивных результатов.

Выносливость

Усталость выматывает даже самых стойких. К сожалению, боец мало что может сделать для улучшения своего кардио - важнейшего элемента подготовки бойцов. У некоторых бойцов преобладают быстро сокращающиеся мышечные волокна, что делает их более стремительными и мощными, но с меньшей выносливостью. И наоборот, у бойцов с большим количеством медленно сокращающихся мышечных волокон лучше кардио, но меньше скорость и сила.

Вот почему даже бывший чемпион UFC Жозе Алду был взрывным и быстрым, но его выносливости еле хватало на пять раундов, в то время как у Нейта Диаса впечатляющее кардио, но низкая скорость и мощность. Кавказские республики расположены в гористой местности, таким образом, у бойцов из этого региона обычно хорошая выносливость. Это не только полезно в боях, но и означает, что они могут дольше тренироваться и быстрее приобретать навыки. Именно по этой причине многие из этих бойцов стали либо чемпионами, либо главными претендентами в UFC.

Защита чести

Одна из первых вещей, которым тренеры ММА учат новичков - как правильно реагировать на удары в лицо. Бойцов специально учат не только не бояться самих ударов, но и выдерживать их. Это не позволяет начинающим бойцам смешанных единоборств не терять противника из поля зрения. Если боец отвернется от удара, он может пропустить и второй удар. Но такой навык нелегко получить, даже бывший чемпион UFC в супертяжелом весе Брок Леснар с трудом переносил удары в лицо.

Спортсмены, которые в прошлом получали удары по лицу, обычно перерастают этот страх. На Кавказе царит культура мужественности, в которой приоритет отдается умению защищать себя. Таким образом, борцам из этого региона не требуется в этом плане особой подготовки. Когда кого-то оскорбляют, честь нужно защищать любой ценой. Это своего рода природная боевая ментальность.