Вестник Кавказа

В Махачкале пылает крыша четырехэтажного здания магазина

В Махачкале пылает крыша четырехэтажного здания магазина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром в Махачкале вспыхнула крыша четырехэтажного коммерческого здания – на тушение пожара по повышенному рангу сложности отправились столичные огнеборцы, задача которых – не допустить распространения пламени.

Сегодня утром в столице Дагестана Махачкале вспыхнула кровля четырехэтажного коммерческого здания, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Дагестану.

"Поступила информация о пожаре в Махачкале по адресу: ул. А. Исмаилова, 95. По прибытию установлено, что горит кровля четырехэтажного коммерческого здания на площади 100 кв м"

- сообщение

На место возгорания направлены наряды огнеборцев, которые начали тушить пожар по повышенному рангу сложности, передает "Интерфакс".

Сейчас они ведут активную борьбу с огнем, не допуская распространения пламени на нижние этажи здания и соседние строения, - говорится в канале управления

По данным "Яндекс.Карты", по указанному адресу находится магазин одежды и магазин автотоваров.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало, добавили в управлении МЧС по Дагестану.

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