В Махачкале пылает крыша четырехэтажного здания магазина

Сегодня утром в столице Дагестана Махачкале вспыхнула кровля четырехэтажного коммерческого здания, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Дагестану.
"Поступила информация о пожаре в Махачкале по адресу: ул. А. Исмаилова, 95. По прибытию установлено, что горит кровля четырехэтажного коммерческого здания на площади 100 кв м"
- сообщение
На место возгорания направлены наряды огнеборцев, которые начали тушить пожар по повышенному рангу сложности, передает "Интерфакс".
Сейчас они ведут активную борьбу с огнем, не допуская распространения пламени на нижние этажи здания и соседние строения, - говорится в канале управления
По данным "Яндекс.Карты", по указанному адресу находится магазин одежды и магазин автотоваров.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало, добавили в управлении МЧС по Дагестану.