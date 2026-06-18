Более 500 новых мест для туристов создадут в Северной Осетии

Номерной фонд Северной Осетии прирастет более чем 500 мест для гостей республики – они будут созданы за счет строительства модульных домов.

Свыше полутысячи новых туристов смогут разместиться в Северной Осетии – такое количество новых мест для них будет создано в результате строительства модульных домов, рассказа врио главы Минэкономразвития республики Олег Быкадоров.

Он напомнил, что в минувшем году на нужды нацпроекта "Туризм и гостеприимство" было выделено порядка миллиарда рублей. Участники направили девять заявок на возведение модульных домов. Четыре из них были отсеяны. Остальные пять проектов получили определенные средства, на которые они должны быть реализованы, передает ТАСС.

"И при реализации этих проектов к 2028 году у нас планируется увеличить номерной фонд более чем на 500 единиц"

– Олег Быкадоров

По его словам, модульные дома построят на курорте "Мамисон", в Цейском ущелье и в других горных районах региона.